Am Sonntag stimmen die Ungarn über die EU-Pläne ab, Flüchtlinge nach Quoten auf die Mitgliedsstaaten zu verteilen. Amnesty erhebt schwere Vorwürfe gegen die ihrer Ansicht nach unmenschliche Asylpolitik Budapests.

Kurz vor einem umstrittenen Referendum in Ungarn über die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union hat Amnesty International dem Land Misshandlung von Asylbewerbern vorgeworfen. Das ungarische Asylsystem sei offensichtlich so angelegt, Flüchtlinge davon abzuhalten, in dem Land Asyl zu beantragen, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht. In den vergangenen Wochen hatten bereits andere Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch ähnliche Vorwürfe erhoben. Die Ungarn sollen am Sonntag in einem von der Regierung initiierten Referendum über die Pläne der Europäischen Union abstimmen, Flüchtlinge nach einem Quotensystem auf ihre Mitgliedsstaaten zu verteilen. Die ungarische Regierung ist einer der Hauptgegner dieses Vorhabens und will sich durch die Volksabstimmung politische Unterstützung für ihren Kurs sichern.

