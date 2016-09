Cham, Schweiz (ots) -



Jeder kennt sie, jeder liebt sie und jeden Tag werden 6 Milliarden von ihnen verwendet. Die Boost Group startet eine spannende Partnerschaft mit der emoji company zur Vermarktung der offiziellen emoji®-Marke und ihrer beliebten Bibliothek hochauflösender Icons.



Innerhalb der nächsten zwei Jahre wird die Boost Group maßgeschneiderte Collectibles'-Ideen für Einzelhändler konzipieren und diese basierend auf den Marken- und Urheberrechten der emoji company in Westeuropa, Osteuropa, Südeuropa und Russland umsetzen. Dabei konzentriert sich Boost auf die Umsetzung klassischer Kampagnen und Collectibles' Promotions und beruft sich auf die durchschlagende Wirkung der Minions-Kampagne für Carrefour in Spanien und Frankreich, die 2015 erfolgreich an den Start ging und mit dem diesjährigen International Loyalty Award in London ausgezeichnet wude.



Das Portfolio von emoji® umfasst nahezu 4.000 Icons, die speziell für das Lizenzgeschäft entwickelt wurden. Die offizielle emoji®- Wortmarke ist in aller Welt bekannt und ihre Icons werden von den namhaftesten Lizenzpartnern aus unterschiedlichen Branchen verwendet und für Merchandising, Promotions sowie für Kundenbindungsprogramme und Werbezwecke eingesetzt.



"Bei der Boost Group sind wir sehr stolz auf diese neue Lizenz. Besser als mit Icons kann man sich gar nicht ausdrücken, zudem verbreiten sie einfach gute Laune. Unser Marketing- und Kreativteam arbeitet bereits an der spannenden Herausforderung, Konzepte, Spiele und digitale Lösungen zu entwickeln, die Spaß machen", so Mario Schwegler, CEO Boost Group und fügt an: "Wir bieten unseren Kunden in Europa jetzt 360°-Markenpromotionen, um Shopper zu aktivieren und Umsätze sowie die durchschnittliche Größe des Warenkorbs zu steigern".



"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Boost Group, die eine Erfolgsbilanz bei der Umsetzung fantastischer Loyalty-Programme vorweisen kann. Gemeinsam werden wir in den nächsten Jahren die offizielle emoji®-Wortmarke für verschiedene digitale und physische Sammelpromotionen etablieren. Was unsere Partner suchen, ist Beständigkeit, und die offizielle emoji®-Wortmarke erfüllt alle Voraussetzungen für dauerhaften Spaß und Erfolg. Wir freuen uns auf den ersten Launch", erklärt Marco Hüsges, CEO emoji Company.



