Die Deutsche Bank hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Trotz einiger Warnzeichen habe es im August nicht nur schlechte Nachrichten gegeben, schrieb Analyst Benjamin Fidler in einer Branchenstudie zu den monatlichen Trends in der zivilen Luftfahrt vom Dienstag. So sei bei Airbus der Auftragseingang im Verhältnis zum Umsatz im Jahresvergleich mit einem Wert von 1,1 leicht positiv./ck/gl

AFA0042 2016-09-27/14:42

ISIN: NL0000235190