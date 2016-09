Die Baader Bank hat Lanxess von ihrer "Top-Pick"-Liste gestrichen, aber die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Nach dem kräftigen Kursanstieg am Vortag infolge der angekündigten Übernahme des US-Wettbewerbers Chemtura sei viel Positives nun bereits im Aktienkurs enthalten, begründete Analyst Markus Mayer in einer Studie vom Dienstag seinen Schritt. Seit der Aufnahme der Aktie in diese Liste am 14. Juli habe sich das Papier um mehr als 28 Prozent besser entwickelt als der Dax und um mehr als 19 Prozent im Vergleich zum Chemiesektor./ck/gl

ISIN: DE0005470405