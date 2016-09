FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 28. September:

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Hella Q1-Zahlen 08:00 A: Buwog Q1-Zahlen 08:00 D: Schulden der öffentlichen Haushalte, 1. Halbjahr 2016 08:00 GB: Sainsbury Q2 Trading Update 08:00 D: GfK-Konsumklima 10/16 08:00 D: Tui Pre-close Trading Update 08:45 F: Verbrauchervertrauen 09/16 10:00 I: Verbrauchervertrauen 09/16 11:00 D: Verband öffentlicher Banken (VöB) Pk Aktienmarkt-Prognose, Frankfurt 11:30 D: Anleihen Volumen: 4 Mrd EUR Laufzeit: 2018 13:00 CDN: Blackberry Q2-Zahlen 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 08/16 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Lufthansa AR-Sitzung D: DIW-Konjunkturbarometer FIN: Kone Capital Markets Day SONSTIGE TERMINE EU: EU-Kommission Vorentscheidung zu Fusion Deutsche Börse und LSE 09:30 B: Konferenz des europäischen Verbraucherverbandes Beuc zum Abgas-Skandal U.a. mit EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska, Peter Mock von der Organisation International Council on Clean Transportation, die den Diesel-Skandal mit ins Rollen gebracht hat und EU-Verbraucherkommissarin Vera Jourova 09:30 D: IKW-Mittelstandstagung mit den Themen Brexit und die Folgen, neueste Entwicklung im Personalmanagement und Chancen der Online-Vermarktung 10:00 D: Begrüßungsrede von EZB-Präsident Draghi zur ersten Annual Research Conference in Frankfurt 10:30 D: Vorstellung der West-Ost-Markenstudie 2016 zum Zustand der Marken aus dem Osten und ihrer Verwendung, Leipzig 14:00 D: Mittelstandsgipfel "Neue Verantwortung wagen für Deutschland und Europa!" des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), Xavier Bettel, Premierminister Luxemburgs und Liz Mohn, Aufsichtsrat Bertelsmann, Berlin 14:30 LU: Mündliche Verhandlung am EU-Gericht zur Rolle der EZB bei der Bankenaufsicht. Die EZB überwacht wichtige Banken unmittelbar. Die Landeskreditbank Baden-Württemberg (die Förderbank des Landes) beanstandet vor dem Gericht ihre Einstufung als wichtige Bank. 15:30 EU: EZB-Präsident Draghi Rede vor dem Europaausschuss des Bundestages, Berlin (17:00 Uhr Pressekonferenz) 16:00 USA: Rede von Fed-Chefin Yellen vor dem US-Bankenausschuss D: Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt den französischen Staatspräsidenten, François Hollande, den Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, sowie 20 Vorstandsvorsitzende führender europäischer Unternehmen, die dem "European Round Table of Industrialists" angehören, zu einem gemeinsamen Gespräch, Berlin 18:40 h Statement Merkel, Hollande und Juncker AL: Fortsetzung und Abschluss des Internationalen Energie-Forums der Opec-Staaten in Algerien

