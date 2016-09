BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat sich im Grundsatz auf die Reform der betrieblichen Altersvorsorge geeinigt. Ziel ist, dass mehr Unternehmen Betriebsrenten anbieten, um die private Vorsorge für das Alter zu stärken. "Minister Schäuble und Ministerin Nahles haben einen ausreichenden Konsens erzielt, um einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorzulegen. Dieser wird jetzt zügig ausgearbeitet", erklärte Nahles' Arbeitsministerium nach einem Treffen am Dienstag. Details wurden zunächst nicht bekannt.

Vor allem kleine Firmen können ihren Mitarbeitern häufig keine betriebliche Altersvorsorge anbieten. Sie fürchten Haftungsrisiken, die sie in Jahrzehnten treffen könnten. Der Arbeitgeberverband will deshalb Haftungsregeln lockern. Arbeitnehmer hätten dann keinen Anspruch auf einen vorher zugesicherten Betrag, der ihnen auf Heller und Pfennig ausgezahlt werden muss. Der Wirtschaft schwebt deshalb vor, weichere "Zielrenten" zu vereinbaren. Finanzminister Wolfgang Schäuble will Unternehmen, die Betriebsrenten zahlen, steuerlich besser stellen.

September 27, 2016 11:07 ET (15:07 GMT)

