Am späten Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1192 US-Dollar. Am Mittag hatte sie noch gut einen halben Cent höher notiert. Auch der Schweizer Franken gibt zum US-Dollar nach: Am späten Nachmittag verteuert sich die US-Währung auf 0,9723 CHF. (Mittag 0,9696). Der Euro zeigt sich derweil zum Franken ...

