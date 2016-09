Mainz (ots) - Mittwoch, 28. September 2016, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin



Nach Sprengstoffanschlägen in Dresden - Stimmungsanlage in der Stadt Versteckte Kosten für Steuerzahler - Niedrigzinspolitik Situation der Menschen in Syrien - Augenzeugen Aleppo Neue Filme im Kino - Fische und Drogenbarone Drachen-ABC - Bunter Herbstspaß selbstgemach



Moderation: Jana Pareigis Wolf-Christian Ulrich Dunja Hayali Mitri Sirin







Mittwoch, 28. September 2016, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Promis und Presse - Wo beginnt die Privatsphäre? Grieß-Zwetschgen-Auflauf - Kochen mit Armin Roßmeier Herbstliche Heidegärten - Tipps von Pflanzenexperte Elmar Mai Gegenstände im Magen - Dr. Miederer zeigt seine Fundstücke Kontaktlinsen bei Kindern - Eine Alternative zur Brille?



Gast: Patrice, Musiker







Mittwoch, 28. September 2016, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Urteil zu Zugunglück vor zwei Jahren - Lokführer in Mannheim vor Gericht Immer mehr Trickbetrug - Vor allem Senioren sind die Opfer Expedition Deutschland nach Winsen - Ein Leben in Stein gemeißelt







Mittwoch, 28. September 2016, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Freigänger ermordet 23-jährige Frau - Prozess gegen 48-Jährigen in Verden







Mittwoch, 28. September 2016, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Premiere mit Til Schweiger - Film über Rapper Cro Hugh Grant in Zürich - Schauspieler zu Gast beim Filmfest Unterwegs mit Kai Schumann - Als Kommissar Heldt im ZDF







Mittwoch, 28. September 2016, 23.15 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Weißhelme im Einsatz in Aleppo - Retter in der Hölle Drogenkrieg auf den Philippinen - Auf Menschenjagd "außendienst": XXL-Model in Brasilien - Je runder, desto besser



