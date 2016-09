Zürich (awp) - Die Private Equity Holding (PEH) hat die Vernichtung von 250'000 eigenen Aktien im Handelsregister eingetragen. Als Datum der Börsenumstellung an der SIX Swiss Exchange gilt der 29. September 2016, teilte PEH am Dienstagabend mit. Das kotierte Aktienkapital der Gesellschaft belaufe sich danach auf 2,75 Mio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...