Bundesbank/Dombret für weitere Verkleinerung des Bankensektors

Deutschlands Bankensektor ist nach Aussage von Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret weiterhin zu groß. Das liegt seiner Ansicht nach auch daran, dass Banken die politische Unterstützung des Staats genießen. Umso wichtiger sei es, die strukturellen Defizite des Bankensektors nicht wegzudiskutieren und ihn konsequenter zu regulieren, sagte Dombret laut vorab verbreitetem Redetext in Wien. Dass es in Deutschland zu viele Banken bzw. zu viel "Banking" gibt, darauf deutet nach Aussage des Bundesbank-Vorstandsmitglieds vor allem die Größe der Bankenbilanzen hin.

Nahles und Schäuble erzielen Durchbruch bei Betriebsrenten

Die Bundesregierung hat sich im Grundsatz auf die Reform der betrieblichen Altersvorsorge geeinigt. Ziel ist, dass mehr Unternehmen Betriebsrenten anbieten, um die private Vorsorge für das Alter zu stärken. "Minister Schäuble und Ministerin Nahles haben einen ausreichenden Konsens erzielt, um einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorzulegen. Dieser wird jetzt zügig ausgearbeitet", erklärte Nahles' Arbeitsministerium nach einem Treffen am Dienstag. Details wurden zunächst nicht bekannt.

Opec wird Förderkürzung von 350 Mio Barrel über 1 Jahr diskutieren - Kreise

Eine Förderkürzung über 350 Millionen Barrel über ein Jahr oder knapp 1 Million Barrel pro Tag wird der Ausgangspunkt für das informelle Treffen der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) am Mittwoch sein. Nach Angaben aus informierten Kreisen, die den Vorschlag gesehen haben, bietet Saudi-Arabien ein Zurückfahren seiner Produktion um 400.000 Barrel pro Tag an. Damit würde sie nach der Rekordförderung von 10,6 Millionen Barrel pro Tag im August wieder auf dem Niveau von Januar liegen.

Opec-Generalsekretär: Russland nimmt nicht an informellem Treffen teil

Das informelle Treffen der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) am Mittwoch wird ohne Russland stattfinden. Mit dieser Aussage machte Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo bereits zuvor zirkulierende Andeutungen von Vertretern anderer Mitgliedsländer offiziell. Nach Aussagen des Nigerianers hat es seit dem Treffen im April in Doha, das gleichfalls eine Förderbegrenzung zur Anhebung der Ölpreise zum Ziel hatte, Fortschritte gegeben.

Industrieländer sollten Kampf für Inflation koordinieren

Der Internationale Währungsfonds (IWF) macht sich große Sorgen wegen der weltweit niedrigen Inflation. In einem vorab veröffentlichten Artikel seines aktuellen Weltwirtschaftsberichts fordert der IWF die großen Industrieländer auf, ihre Bemühungen um mehr Inflation zu verstärken und untereinander abzustimmen. Die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik sei in Gefahr, aber die Geldpolitik alleine könne das Problem sinkender Inflationsraten und rückläufiger Inflationserwartungen nicht mehr lösen.

UBS: Neue Immobilienblase wegen Niedrigzinsen in Großstädten

In großen Städten rund um den Globus bildet sich der UBS zufolge eine Immobilienblase heraus. Das höchste Risiko existiert derzeit in London und Vancouver, wie aus der Untersuchung der Bank am Dienstag hervorgeht. Als Grund für diese Entwicklung nennen die Experten die Niedrigzinspolitik der Zentralbanken. Sie hätte dazu beigetragen, dass der Immobilienmarkt in den vergangenen Jahren überhitzte. Das Risiko einer Blase im Immobiliensektor sieht die UBS auch in München, Stockholm und Hongkong.

Stimmung der US-Verbraucher auf höchstem Niveau seit Rezession

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im September wider Erwarten spürbar aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 104,1 Punkte. Das ist der höchste Wert seit der Rezession. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang auf 99,1 prognostiziert. Für den Vormonat war zunächst ein Wert von 101,1 ausgewiesen worden, der nun auf 101,8 korrigiert wurde.

Markit: US-Dienstleister kommen wieder etwas in Schwung

Die US-Dienstleister sind im September wieder etwas in Schwung gekommen. Der vom IHS Markit Institut erhobene Einkaufsmanagerindex stieg nach den Daten der ersten Veröffentlichung auf 51,9 Punkte von 51,0 im Vormonat. Es ist der erste Anstieg seit drei Monaten, insgesamt bleibt die Dynamik aber moderat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum. Während der Gesamtindex stieg, ließ die Aktivität bei Neuaufträgen und Jobs nach.

Häuserpreise in den USA steigen robust weiter

Der robuste Anstieg der US-Häuserpreise hat im Juli angehalten. Wie Standard & Poor's (S&P) mitteilte, stiegen die Preise gemessen am Case-Shiller-Index für die 20 größten Städte der USA um 5,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg um 5,1 Prozent erwartet. Die Erholung der Häuserpreise ist ein wichtiger Pfeiler für die US-Konjunktur, weil sie einerseits die Neubautätigkeit anregt und andererseits das Verbrauchervertrauen stützt.

US-Baugenehmigungen für August kräftig nach oben revidiert

Die Zahl der in den USA erteilten Baugenehmigungen ist im August entgegen dem ersten Ausweis gestiegen. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, erhöhten sich die Baugenehmigungen gegenüber dem Vormonat um revidiert 0,7 Prozent auf einen Jahreswert von 1,152 Millionen. Ursprünglich war für August eine Abnahme um 0,4 Prozent auf annualisiert 1,139 Millionen gemeldet worden. Baugenehmigungen werden als wichtigster Indikator für die künftige Bautätigkeit betrachtet.

Malaysia wirbt um deutsche Investoren

Bei seinem Deutschlandbesuch hat der malaysische Regierungschef Najib Razak offensiv um Investitionen in seinem Land geworben. "Wir wissen vor allem um die Stärke deutscher Unternehmen und um ihre Fähigkeiten im Bereich der Hochtechnologie", sagte Najib Razak nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Malaysia steht als Handelspartner für Deutschland seit vielen Jahren mit Singapur an der Spitze der ASEAN-Staaten. Das bilaterale Handelsvolumen betrug 2015 rund 11,8 Milliarden Euro.

Welthandelsorganisation senkt Ausblick für 2016 drastisch

Die Welthandelsorganisation (WTO) hat ihre Prognose für die Entwicklung des weltweiten Handels in diesem Jahr drastisch gesenkt. Erwartet werde nun eine Steigerung um 1,7 Prozent im Vergleich zu 2015, erklärte die WTO am Dienstag. Im April hatte sie noch ein Plus von 2,8 Prozent vorhergesagt. Für nächstes Jahr rechnet die Organisation nun mit 1,8 bis 3,1 Prozent statt bis zu 3,6 Prozent Wachstum. Falls die Erwartungen für 2016 eintreten, werde es das geringste Wachstum des weltweiten Handelsvolumens "seit der Finanzkrise von 2009" sein, erklärte die WTO.

Irans Ex-Staatschef Ahmadinedschad verzichtet auf Präsidentschaftskandidatur

Wegen fehlender Unterstützung durch die religiöse Führung tritt der ehemalige iranische Staatschef Mahmud Ahmadinedschad (2005 bis 2013) im kommenden Jahr nicht zur Präsidentschaftswahl an. In einem am Dienstag von den iranischen Medien veröffentlichten Schreiben an das geistliche Oberhaupt des Landes, Ayatollah Ali Chamenei, dankte Ahmadinedschad diesem für seine "wichtigen Aussagen" und kündigte an, dass er "keinerlei Absicht" habe, 2017 zu kandidieren.

