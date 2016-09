Wer vor dem Urlaub krank wird, kann die Buchung auf andere übertragen. Aber was hilft das, wenn das mehrere Tausend Euro extra kosten soll? Verbraucherschützer hofften auf ein Gerichtsurteil - und wurden enttäuscht.

Reiseveranstalter dürfen ihren Kunden auch künftig hohe Zusatzkosten in Rechnung stellen, wenn sie deren Pauschalreise auf einen Ersatz-Teilnehmer umbuchen. Zwei Urlauber, die sich gegen diese Praxis gewehrt hatten, scheiterten am Dienstag in letzter Instanz vor dem Bundesgerichtshof (BGH).

Die Veranstalter müssen eine solche Übertragung der Reise auf Angehörige oder Bekannte grundsätzlich ermöglichen, wenn zum Beispiel ein Kunde kurz vorher krank wird. Der verhinderte Urlauber hat laut Gesetz aber die "entstehenden Mehrkosten" zu tragen.

In den beiden Fällen, über die der BGH am Dienstag entschied, ging es um Pauschalreisen nach Dubai beziehungsweise Thailand. Für je zwei Personen wurden 1400 Euro beziehungsweise 2470 Euro bezahlt. Als kurz vor Reiseantritt jeweils ein Teilnehmer erkrankte, wollten Dritte den Reisevertrag übernehmen, was gesetzlich zulässig ist. Die Veranstalter verlangten für die Umschreibungen der Flugtickets ...

