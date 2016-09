NEW YORK (Dow Jones)--Der Sportartikelkonzern Nike hat in seinem ersten Geschäftsquartal erneut besser abgeschnitten als erwartet. Doch bei den Vorbestellungen zeigt sich der Konkurrenzdruck durch Marken wie Under Armour und Adidas.

Der weltgrößte Sportartikelhersteller verdiente im Berichtsquartal, das im August endete, mit 73 Cent je Aktie 9 Prozent mehr als vor einem Jahr mit damals 67 Cent, und damit auch deutlich mehr, als von FactSet befragte Analsten dem US-Konzern mit 56 Cent zugetraut hatten.

Die Erlöse kletterten um 7,7 Prozent auf 9,06 Milliarden US-Dollar von 8,41 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Von Factset befragte Analysten hatten dagegen lediglich einen Umsatzanstieg auf 8,87 Milliarden Dollar erwartet.

Die Vorbestellungen für Waren für den Zeitraum September bis Januar stiegen weltweit aber lediglich um 5 Prozent. Im Jahr zuvor lagen sie noch bei plus 9 Prozent, im Vorquartal bei plus 8 Prozent. Die Vorbestellungen bei Nike finden starke Beachtung, weil sie Aufschluss über die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens geben.

Für die Aktie ging es nachbörslich um 3,1 Prozent nach unten.

Im Vorquartal war Nike insbesondere vom schwachen Nordamerikageschäft ausgebremst worden.

Nike ist zwar immer noch unangefochtener Marktführer, doch der Wettbewerb wird härter. Während Konkurrent Under Armour mit einer neuen Premium-Produktreihe in den Bereich der Alltagskleidung expandiert, sorgt sich die Bank Canaccord Genuity bei Nike um künftige Umsätze, unter anderem weil dem Konzern "aufregende neue Produkte" fehlen, die Nike einen Platz in den Verkaufsregalen sichern, und weil nach der Olympiade die Nachfrage generell zurückgeht.

Auch die Produktpipeline der deutschen Adidas AG sei über alle Kategorien breit aufgestellt. Die Marke sei wieder so stark am Kommen, dass die Einzelhändler nach mehr Ware schreien, schrieben die Analysten in einer Studie. Zudem nehme Under Armour Nike mit der Basketball-Kollektion von Stephen Curry Marktanteile weg und erweitere sein Premium-Laufschuh-Sortiment.

Weiterer Druck auf Nike komme durch Rabatte, die der Konzern selbst auf seine nach den Basketball-Stars LeBron James und Kevin Durant benannten Sneakers gewährt.

Mitarbeit: Tonya Garcia

