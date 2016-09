Karlsruhe (ots) - Dass der Lack endlich abplatzt, darauf warten Kritiker des selbstverliebten Populisten schon seit über einem Jahr. Stets hat es sich als Wunschdenken erwiesen, wenn man das Platzen der Trump-Blase prophezeite. Zu raffiniert versteht es der Milliardär, sich zum Rächer der Abgehängten zu stilisieren. Es gibt offenbar nichts, was ihm seine Anhänger, allen voran weiße Arbeiter in heruntergekommenen Industrieregionen, übel nehmen. Auch nicht einen verpatzten Fernsehauftritt.



