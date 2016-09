Der Mavic Pro überzeugt mit kompakter Größe, Portabilität und einem faltbaren Design.



New York (ots/PRNewswire) - DJI, der Weltmarktführer im Bereich unbemannter Luftfahrzeuge, hat am Dienstag den Mavic Pro vorgestellt. Der Mavic Pro ist portabel, leistungsfähig und gleichzeitig einfach zu bedienen. Er ist mit der neuesten, innovativen Technologie ausgerüstet und verfügt darüber hinaus über ein schlankes, faltbares Design zum Mitnehmen.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160927/412377



Der Mavic Pro ist die erste Kamera-Drohne von DJI, die speziell auf Mobilität und Portabilität ausgelegt ist. Sie ist klein genug um in jede Tasche zu passen und sofort einsatzbereit, wenn die Situation es zulässt. Das einzigartige faltbare Design komprimiert die gesamte Drohne in die Größe einer Wasserflasche.



Der kompakte Mavic Pro verfügt über bahnbrechende Eigenschaften und verspricht Leistung ohne Kompromisse. Ausgerüstet mit einer stabilisierten 4K Kamera, einem visuellen Navigationssystem, einer Reichweite von bis zu 7 km und bis zu 27 Minuten Flugzeit, setzt der Mavic Pro neue Standards für kompakte Drohnen.



"DJI hat ein ganzes Jahrzehnt daran gearbeitet, das Fliegen für alle zu vereinfachen. Durch das komplett neu gestaltete Design der Drohne, haben wir eine neue Art von Multikopter geschaffen, mit dem jeder seine Kreativität ausleben kann." erklärt Frank Wang, Gründer und CEO von DJI.



"Der Mavic Pro ist eine technologische Errungenschaft mit fantastischen Features, die erneut beweisen, warum DJI führend in der Industrie ist. Und das Wichtigste: Mit dem Mavic Pro erreichen Piloten eine ungeahnte Leichtigkeit im Himmel, um die Welt mit neuen Augen zu sehen und eigene kreative Geschichten zu erzählen."



Der Mavic Pro wurde für extreme Portabilität und schnelle Einsetzbarkeit entworfen. So ist er immer bereit abzuheben, sobald der Nutzer ihn braucht. Mit vier Armen und Propellern, die sich eng an das schlanke Gehäuse schmiegen, kann die Drohne leicht in einem Rucksack oder sogar in einer Handtasche verstaut werden. Das zeitintensive Anbringen der Propeller vor dem Flug wird so unnötig. Bedient wird der Mavic Pro durch eine leistungsfähige Fernbedienung, oder auf kürzere Reichweite ganz einfach durch das Smartphone. Bei der Bedienung durch ein Smartphone kann das gesamte System innerhalb von weniger als einer Minute eingerichtet werden und abheben, damit der Nutzer jeden wichtigen Moment festhalten kann.



Einzigartige Flugerfahrung



Das Bekenntnis von DJI zur beispiellosen Stabilität, Manövrierbarkeit und Sicherheit manifestiert sich im neuen FlightAutonomy System des Mavic Pro. FlightAutonomy ist das zentrale Nervensystem des Mavic Pro, ein komplexes Netzwerk aus Hard- und Software, welches über fünf Kameras, ein GPS- und GLONASS Navigationssystem, ein Paar Ultraschall-Entfernungsmesser, unzählige Sensoren und eine Gruppe von 24 leistungsfähigen Rechenkernen verfügt.



FlightAutonomy kann den Mavic Pro punktgenau positionieren, navigieren, oder Routen planen. Aktive Hindernisvermeidung in unterschiedlichsten Umgebungen stellt kein Problem dar, mit oder ohne Satellitensignal. FlightAutonomy sorgt für eine signifikante Erhöhung des Arbeitsbereiches und kann selbst komplexe 3D Umgebungen bewältigen. Für Navigation und Hindernisvermeidung bietet FlightAutonomy ein hervorragendes Geschwindigkeit-Reichweiten-Verhältnis und ermöglicht dem Mavic Pro eigenständige Navigation in verschiedenen intelligenten Flugmodi. Die Drohne ist in der Lage, den meisten Hindernissen bei einer Geschwindigkeit von bis zu 36 km/h problemlos auszuweichen.



Eine ultraleichte und aerodynamische Flugzelle, zusammen mit dem hochmodernen Antriebs -und Batteriesystem von DJI, sorgen für bis zu 27 Minuten Flugzeit. Mit dem Sport-Modus des Mavic Pro kommt echte Flugfreude auf. Er erlaubt Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h und die Agilität und Reaktionsfähigkeit der Drohne wird spürbar erhöht. Der Mavic Pro bleibt selbst bei Winden von beinahe 40 km/h noch stabil in der Luft und nutzt das Geofencing System (GEO) von DJI um Flugverbotszonen zu erkennen. So werden Überflüge in Gebieten verhindert, die Sicherheitsbedenken erzeugen könnten und hilft Piloten dabei, die besten Entscheidungen über Flugort und -datum zu treffen.



Wie alle DJI Drohnen kann der Mavic Pro automatisch zu seiner Startposition zurückkehren, sollte er Kontakt mit der Fernbedienung verlieren oder einen zu niedrigen Batteriestand erreichen. Das neue Präzisions-Landesystem nimmt mithilfe von zwei Stereo-Kameras eine Reihe von Videos und Fotos des Bodens auf. Jedes Mal, wenn der Mavic Pro abhebt, nutzt er diese in Kombination mit dem GPS, um sicher und präzise dort zu landen, wo er auch abgehoben ist. Falls der Pilot die Steuerknüppel loslässt, bleibt der Mavic Pro schwebend an Ort und Stelle.



Fortschrittliches und stabilisiertes Kamerasystem



Trotz seiner kompakten Größe ist der Mavic Pro mit beeindruckenden Features ausgestattet. Die fortschrittliche Technologie von DJI beinhaltet nun auch das kleinste, je gebaute 3-Achsen Gimbal für verwacklungsfreie Fotos und Videos. Die minimale Fokusentfernung der Kamera beträgt nur 0,5 m und kann um 90 Grad gedreht werden, wodurch vertikale Selfies und Videos möglich werden. Der Mavic Pro nimmt Videos in 4K bei 30 Bildern pro Sekunde, sowie in 1080p mit 96 Bildern pro Sekunde auf. Die Kamera verfügt über 12 Megapixel, unterstützt Adobe DNG RAW und wurde speziell für Luftbildaufnahmen entwickelt. Mithilfe des hochpräzisen Gimbals ist der Nutzer in der Lage, atemberaubende Bilder mit zwei-sekündigen Belichtungszeiten aus der Luft aufzunehmen.



Neue Fernbedienung und Live View Performance



Die kompakte Fernbedienung wurde eigens entworfen, um dem Piloten eine ergonomische Erfahrung mit optimalen Komfort zu gewährleisten. Sie kann sich mit dem Smartphone verbinden, oder den Mavic Pro eigenständig kontrollieren. Das eingebaute LCD-Display zeigt alle notwendigen Telemetriedaten an, während dedizierte Tasten wie "Return Home" oder "Pause" bei der Nutzung von intelligenten Flugmodi für ein sicheres Fluggefühl sorgen. Das Video-Link-System OcuSync stellt einen neuen Durchbruch in der Kommunikationstechnologie von DJI dar. Es unterstützt eine Reichweite von bis zu 7 km und eine Livebild-Auflösung von bis zu 1080p.



Die neuen Frequenz-Management Algorithmen machen OcuSync noch zuverlässiger, selbst in Gegenden mit störenden Interferenzen. Der Mavic Pro ist mit Dual-Band Wi-Fi Technologie ausgestattet und erlaubt hierdurch eine einfache Kontrolle mit dem Smartphone auf kurze Distanz. Alternativ kann die Technologie dazu genutzt werden, Inhalte vom Mavic Pro direkt auf das Smartphone zu downloaden.



Die intelligenteste Drohne aller Zeiten



Die leistungsfähigen Systeme des Mavic Pro sind leicht zu bedienen - selbst für Anfänger. Der Mavic Pro kann ganz allein mittels Smartphone-Touchscreen direkt per TapFly geflogen werden. Gleichzeitig weicht er Hindernissen automatisch zuverlässig aus. Selfies werden mithilfe von FlightAutonomy ermöglicht Dir die Drohne komplett mit Gesten zu steuern.



Im Gesten-Modus, kann der Nutzer simple Gesten verwenden, womit der Mavic Pro das Subjekt lokalisiert, zentriert und eine perfekte Aufnahme erstellt. Ein Countdown zur Aufnahme wird durch blinkende Lichter an den vorderen Armen des Mavic angezeigt. Das Teilen der besten Luftbildaufnahmen war noch nie einfacher, dank Livestreaming auf Facebook Live, Periscope und YouTube durch die DJI GO App.



Die verbesserte Version der ActiveTrack-Technologie von DJI erkennt einfache Ziele, wie zum Beispiel Menschen, Fahrräder, Autos, Boote, oder Tiere. Diese kann der Mavic Pro anschließend verfolgen, von vorn aufnehmen, parallel neben ihnen fliegen. Es ist sogar möglich, die Kamera auf das Ziel zu fokussieren und selbst die Kontrolle über den Mavic Pro zu übernehmen. Der neue "Terrain Follow" Modus ermöglicht die Objektverfolgung mit konstantem Bodenabstand, welcher zwischen 0,3 und 10 Metern festgelegt werden kann.



Im Gegensatz hierzu steht der neue Stativ-Modus zur Verfügung, der für die Nutzung innerhalb von Gebäuden konzipiert wurde. Er reduziert die Geschwindigkeit des Mavic Pro und passt die Kontrollen für einen präzisen und sicheren Flug in Gebäuden an.



Erlebe eine neue Sicht auf die Welt



Der Mavic Pro ist kompatibel mit der neuen DJI Goggles, die dem Brillenträger eine 85 Grad Ansicht mit 1080p Full-HD Auflösung aus der einzigartigen Drohnen-Perspektive gewährt. Mit der integrierten OcuSync Technologie empfängt die DJI Goggles das Bild direkt vom Mavic Pro und nicht über den Umweg der Fernbedienung. Die direkte Übertragung reduziert die Verzögerung auf ein Minimum und erlaubt dem Nutzer, das Flugerlebnis mit einem Freund zu teilen.



Die DJI Goggles wurde speziell für First-Person-View (FPV) Anwendungen aus der Luft entwickelt. Der Nutzer kann so zwischen Third Person- und First-Person-Perspektive in weniger als einer Sekunde wählen. Die komfortable Brille ermöglicht ebenfalls das schnelle Wechseln auf normalen Sichtkontakt zur Drohne, indem das Visier hochgeklappt werden kann.



Preis und Verfügbarkeit



Der Verkaufspreis des Mavic Pro mit Fernsteuerung in Deutschland beträgt 1199 EUR. Zusätzliche Mavic Pro Intelligent Flight Batteries kosten 99 EUR. Das Mavic Pro Fly More Combo Set beinhaltet einen Mavic Pro, zwei zusätzliche Intelligent Flight Batteries, extra Propeller, eine Akkuladestation, ein Autoladegerät und eine Umhängetasche und kostet 1499 EUR.



Der Mavic Pro ist ab sofort unter dji.com/mavic bereit zur Vorbestellung und der Versand beginnt im Oktober. Mitte Oktober wird der Mavic in den DJI Flagship Stores Shenzhen, Seoul und Hong Kong zum Verkauf stehen. Der Mavic Pro kann ebenfalls über Apple.com bestellt werden und wird Anfang November in Apple Stores verfügbar sein.



DJI Care Refresh



DJI Care Refresh, der neue, optional erhältliche Versicherungsservice, gibt allen Mavic Pro Besitzern ein noch sorgenfreieres Fluggefühl. DJI Care Refresh deckt Unfallschäden an Fluggerät, Gimbal und Kamera während des Normalgebrauchs für 12 Monate ab. Für eine zusätzliche Gebühr werden bis zu zwei vollständige Ersatzgeräte im neuen oder fast neuen Zustand angeboten. DJI Care Refresh ist vor der Aktivierung eines neuen Mavic Pro verfügbar, oder innerhalb von 48 Stunden nach Aktivierung.



Fotos und Videos des neuen Mavic Pro stehen unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: events.dji.com/presskit (http://events.dji.com/presskit)



password: jech2vES



Über DJI



DJI entwickelt innovative Kameratechnologien und definiert die Zukunft von Luftbildfotografie und Filmproduktionen neu. DJI wurde von Menschen mit der Leidenschaft für ferngesteuerte Helikopter 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China. Mit eigener Forschung und Entwicklung, in der allein 600 Techniker und Ingenieurearbeiten, hat das Unternehmen den Anspruch, Produkte in Premiumqualität anzubieten. In mehr als 100 Ländern vertrauen Kunden auf DJI- Produkte: Für die Anwendung in der Film-, Werbe- oder Bauindustrie, im Bereich der Brandbekämpfung, Landwirtschaft und in vielen weiteren Sparten sowie im Hobbybereich.



