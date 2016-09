Während des "Agribusiness Club" in dem Forschungszentrum "Proefcentrum Fruitteelt", in Sint-Truiden, konnten sich die Teilnehmer mit einer Industrie vertraut machen, die explodiert: die Drohnen-Industrie. Flandern will den Zug nicht verpassen, deshalb werden Gelder in dem Wiederbelebungsplan für Limburg (SALK) ausgegeben, um die Militärbasis in Brustem in...

Den vollständigen Artikel lesen ...