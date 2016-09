Elon Musk nannte erstmals Details für die geplante Mars-Expedition. In bis zu zehn Jahren soll die erste Rakete dorthin starten. Pro Trip könnten bis zu 200 Passagiere reisen, der Flug weniger als 100.000 Dollar kosten.

Elon Musk sieht mit seinem neuen schmalen Oberlippenbart ein bisschen aus wie Errol Flynn. Aber Musk ist eher Ingenieur als Schauspieler: Mit seinem gewohnten Stottern verkündete der SpaceX-Gründer am Dienstag seine neusten Weltraumpläne.

In bis zu zehn Jahren könnte das erste Raumschiff starten. Musk schwebt in ferner Zukunft eine Flotte von tausenden gigantischen Raumschiffen vor. Laut des Unternehmers wird die Reise mindestens 80 Tage dauern. Doch in "nicht allzu ferner Zukunft" soll die Reisezeit auf 30 Tage schrumpfen. In 40 bis 100 Jahren haben sich Musk zufolge eine Million Menschen auf dem Mars angesiedelt. "Der Traum ist real", sagte der Visionär, der sein Milliardenvermögen, das er unter anderem mit dem Elektroautobauer Tesla und dem Bezahldienst Paypal gemacht hat, dafür einsetzt, "um ihn zu ermöglichen".

Musk sprach auf dem International Astronautical Congress (IAC), einer jährlichen Fachmesse, die seit 1950 immer in einem anderen Land stattfindet. Dieses Jahr treffen sich Wissenschaftler, Astronauten, Unternehmer, Juristen und Politiker mehrere Tage in Mexiko, um über alle erdenklichen Aspekte der Besiedlung des Weltraums zu diskutieren. Seminare tragen Titel wie "Das Saturn-System als natürliches Labor für die Biologieentstehung" oder "Mars Basislager".

Der Titel der Ansprache von Musk sagte bereits alles: "Verwandlung der Menschheit in eine multiplanetare Spezies".

