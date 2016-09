BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Hotelübernachtungen sollen für Ausländer in Argentinien billiger werden. Der argentinische Staatschef Mauricio Macri kündigte am Dienstag die Vergünstigung der Mehrwertsteuer bei Hotelübernachtungen an, die mit ausländischen Kreditkarten bezahlt werden. Die Maßnahme soll in etwa zwei Monaten in Kraft treten. Die Mehrwertsteuer beträgt in Argentinien 21 Prozent.

Die Regierung erwartet von der Maßnahme ein Plus von jährlich 120 000 Touristen. 2014 kamen knapp sechs Millionen ausländische Touristen ins Land, von denen rund 700 000 aus Europa anreisten. Die Iguazú-Wasserfälle, die patagonischen Gletscher und die Tango-Metropole Buenos Aires zählen zu den Hauptattraktionen des Landes. Ähnliche Steuervergünstigungen bei Hotel-Übernachtungen gelten bereits in Chile, Uruguay, Peru, Ecuador und Kolumbien./jg/DP/zb

