STATS hat eine neue Markenidentität vorgestellt, die für die globale Präsenz und das zukünftige Wachstum des Unternehmens im Bereich Sportdaten und -technologie repräsentativ ist. Nach einem Jahr organischem Wachstums und strategischer Akquisitionen wird STATS sein Portfolio unter der neuen Marke von STATS vereinheitlichen, um die weltweit führenden Technologie-, Medien- und Sportorganisationen bestmöglich zu bedienen.

STATS, das marktführende Sportdaten-, Technologie- und Content-Unternehmen, TVTI, der führende Anbieter von Videotechnik für Baseball und Eishockey, und Prozone Sport, ein Wegbereiter im Bereich Performance-Analyse im Profisport, werden alle unter der neuen Marke von STATS mit einem neuen Logo und einer neuen visuellen Identität auf der ganzen Welt zusammen arbeiten. Die neue Identität umfasst eine kühne Umgestaltung des ikonischen Logos und alteingesessenen Grundprinzipien und Werte des Unternehmens für alle STATS-Mitarbeiter auf der ganzen Welt.

Durch den Erwerb von Prozone und TVTI erweitert STATS seine geografische Reichweite und Sportberichterstattung und bringt gleichzeitig die Positionsverfolgung der Spieler und seine Sportlerleistung-Analytik voran. Jetzt ist STATS positioniert, um Medienpartnern, professionellen Mannschaften und Ligen sowie Marken wie nie zuvor zu bedienen, und zwar durch die Kombination von STATS-Kenntnissen für Lösungen für die Live-Datenerfassung und das Fan-Engagement mit der Expertise von Prozone für Lösungen für Positionsverfolgung von Sportlern und Mannschaft-Performance.

"STATS steht vor einem Wendepunkt in unserer Geschichte. Das Unternehmen baut auf seiner US-marktführenden Position auf, aber investiert auch viel aggressiver in neue Technologien und Lösungen für unsere Partner und ist mit dem Aufbau eines globalen Unternehmens beschäftigt", sagte Ken Fuchs, Chief Executive Officer von STATS. "Mehr als 800 Mannschaften, Ligen und Unternehmen trauen STATS aufgrund des langjährigen Fokus auf Gründlichkeit, Qualität und Geschwindigkeit unserer Produkte den Betrieb ihrer Sport-Plattformen an. Unsere neue globale Marke repräsentiert nicht nur die Tatsache, dass STATS in der Sportdatenbranche Pionierarbeit geleistet hat, sondern auch den Weg, den wir für die Zukunft von Sportdaten und -technologie vorgesehen haben."

STATS stellt seinen Partnern innerhalb von Sekunden der Live-Action Sportdaten bereit. Motiviert von seiner Kernphilosophie von Leidenschaft, Präzision und Geschwindigkeit ermöglicht STATS alle Aspekte des Sports und arbeitet dabei mit den weltweit größten Marken, Medienunternehmen, Mannschaften und Ligen zusammen.

Acht der Top-10-Medienunternehmen in der Welt, Sport-Ligen wie Major League Baseball, 27 National Football League-Mannschaften, Ligue de Football Professional Serie A, Professional Golfers Association, National Rugby League, National Basketball Association und alle 30 NBA-Mannschaften und die beliebtesten Fantasy-Spiele und Technologie-Unternehmen wie FanDuel, DraftKings, Snapchat, Sportle und mehr haben STATS als ihren offiziellen Sportpartner auserkoren.

STATS ist marktführend im Bereich Sport-Analysen, indem es Medien- und Technologie-Partnern auf der ganzen Welt sowie Hunderten von Mannschaften und Ligen die höchste Qualität und die schnellsten Feeds und Produkte bereitstellt. STATS verstärkte seine Fußball-Berichterstattung für die Fußball-Saison 2016/17 durch die Einführung von STATS Tier 6+TM Daten, STATS Live MonitorTM, STATS Post-Match Performance DataTM und STATS EMEA Forschungs- und Redaktionsteam, um verbesserte Daten und redaktionelle Berichterstattung für Mannschaften, Ligen und Medien zur Verfügung zu stellen. Für seine Innovation wurde STATS vor Kurzem auf der MIT Sloan Sports Conference mit der höchsten Auszeichnung für den besten Artikel im Jahr 2016 geehrt.

Das neue STATS-Logo und die visuelle Identität stellen eine dynamische Marke dar, die Hunderte von Sportligen, Medienpartnern und Millionen von Sportfans beeinflusst. Das Logo verkörpert die Leidenschaft und Begeisterung der Fans, die Geschicklichkeit und Präzision der Mannschaften, und die Geschwindigkeit, mit der das Spiel übertragen wird und innerhalb von Sekunden auf der ganzen Welt zu sehen ist.

Um die neue Marke von STATS zu sehen, gehen Sie auf: http://stats.com/introduction/.

Über STATS

STATS setzt das volle Potenzial des Sports frei als weltweit führendes Unternehmen der Sportdaten und -technologie. Uns vertrauen mehr als 800 Kunden rund um den Globus, um Fan-Engagement zu steigern und die Mannschaftsleistung zu maximieren, indem wir Sportdaten von mehr als 100.000 Spielen pro Jahr mit unerreichter Geschwindigkeit und Genauigkeit analysieren. Wir stärken den Sport auf dem Spielfeld und abseits davon mithilfe der Lieferung von Datenfeeds, Videoanalysen, sportbezogenen Inhalten und Nachforschungen, Positionsverfolgung der Spieler durch SportVU® von STATS und individuell gestaltbarer digitalen Lösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.stats.com und folgen Sie STATS auf Twitter @STATS_Insights.

