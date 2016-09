Die Analysten der UBS haben das Kursziel für die Aktien des heimischen Leuchtenherstellers Zumtobel von 15,0 Euro auf 19,0 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt. Seit dem Kurseinbruch nach dem Brexit-Votum haben sich die Titel wieder um rund 75 Prozent erholt, schreibt der UBS-Analyst Sven Weier.

Im April hätten Sorgen um das britische Referendum zur Gewinnwarnung bei dem Leuchtenhersteller geführt, erklärt der Analyst. Verwiesen wurde damals von Unternehmensseite auf die nicht zufriedenstellende Geschäftsentwicklung im März, den schwachen Auftragseingang sowie das eingetrübte wirtschaftliche Umfeld in Großbritannien. Das Land ist einer der wichtigsten Absatzmärkte für Zumtobel.

Nun scheint sich die Nachfrage aber wieder normalisiert zu haben, so der UBS-Experte weiter. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres dürfte Zumtobel zudem die Erwartungen in punkto Kosteneinsparungen und eines verbesserten Produktmix zu erfüllen beginnen. Der Ausblick für das operative Ergebnis (Ebit) erscheint daher vorsichtig, heißt es in der UBS-Studie. Weier rechnet damit, dass sich die Zumtobel-Aktien weiter erholen könnten und behält daher seine Kaufempfehlung für die Papiere bei. Ob es Aufwärtspotenzial über das avisierte Kursziel von 19 Euro hinaus gibt, dürfte nach Meinung des Analysten aber stark davon abhängen wie deutlich die Umsätze wieder an Schwung gewinnen.

Für das Geschäftsjahr 2016/17 wird ein Ergebnis je Aktie von 1,05 Euro erwartet. Die Prognose für 2017/18 liegt bei 1,34 Euro. Für 2018/19 wird ein Ergebnis je Anteilsschein von 1,47 Euro erwartet. Die Dividendenprognose je Aktie liegt für 2016/17 bei 0,25 Euro, jene für 2017/18 bei 0,30 Euro und die erwartete Ausschüttung je Aktie für 2018/19 wird mit 0,35 Euro veranschlagt.

An der Wiener Börse starteten Zumtobel-Aktien am Mittwoch mit einem Plus von 0,49 Prozent bei 16,505 Euro in den Handel.

