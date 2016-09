Frankfurt - Geldmengenentwicklung (5,1%) und Kreditvergabe an den privaten Sektor der Eurozone (1,5%) fanden an den internationalen Finanzmärkten kaum Beachtung, so die Analysten der Helaba.Auch die Stimmungsaufhellung nach dem ersten TV- Duell zwischen Clinton und Trump habe nicht lange vorgehalten. Sorgen um die Kapitaldecke der Deutschen Bank aufgrund der drohenden Strafe von 14 Mrd. US-Dollar seien marktbeherrschendes Thema geblieben. In dem von hoher Nervosität und Verunsicherung geprägten Umfeld hätten Anleger weiter aus Aktien in festverzinsliche Anlagen umgeschichtet.

