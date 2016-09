Kräftemessen am Arbeitsmarkt: Wollen Unternehmer neue Mitarbeiter gewinnen und die eigene Mannschaft bei Laune halten, müssen sie mehr bieten, als ein gutes Gehalt. Sonst drohen Demotivation und Dienst nach Vorschrift.

Die Lage ist eigentlich paradox. Zwischen April und Juni waren auf dem deutschen Arbeitsmarkt 3,98 Millionen offene Stellen ausgeschrieben - ein Anstieg von fast acht Prozent gegenüber dem vergangenen Quartal. Doch obwohl die Chancen für einen Jobwechsel offenbar ganz gut sind, wollen aktuell nur 34 Prozent der Arbeitnehmer ihre Firma verlassen. Laut der Umfrage "Global Talent Monitor" von CEB, einem Best-Practices- und Technologieunternehmen, liegt die aktive Suche nach einem neuen Arbeitsplatz damit acht Prozent unter dem weltweiten Durchschnitt von 42 Prozent.

Für Unternehmen, die ihre offenen Stellen besetzen wollen, verschärft sich damit die Lage am Arbeitsmarkt. "Zwar wurden viele Stellen geschaffen, aber durch die geringe Fluktuation ist es schwerer geworden, geeignete Arbeitskräfte für unbesetzte Stellen zu finden", so André Fortange, Managing Director bei CEB. Erschwerend kommt hinzu: "Immer mehr Arbeitgeber stehen bei der Einstellung und Bindung von Mitarbeitern in einem direkten Wettbewerb, wodurch sich das Kräfteverhältnis zugunsten der Arbeitnehmer verschiebt."

Doch warum sind so wenige Deutsche zu einem Arbeitsplatzwechsel bereit? Weil sie so glücklich und zufrieden sind mit dem, was sie tun? Die Antwort lautet leider: nein. So hat die CEB-Untersuchung ergeben, dass ein Großteil der Befragten am Arbeitsplatz eigentlich nicht so ganz glücklich ist. Häufig schlummert in den Köpfen der Mitarbeiter lange Unzufriedenheit herum und sie leben schlicht für die nächsten Ferien oder das nächste Wochenende. Am zufriedensten sind sie immerhin noch mit der Vergütung, dem kollegialen Umfeld und dem Respekt - also mit den gleichen Faktoren, auf die sie bei einer Arbeitsstelle weiterhin großen Wert legen. Am unzufriedensten sind sie aber vor allem mit ihrer Work-Life-Balance. Auch wenn sie sich aktuelle Stellenausschreibungen anschauen, mangelt es dort an entsprechenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...