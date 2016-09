Nach dem am Dienstagabend angekündigten Wechsel des Finanzchefs (CFO) bei der CA Immo bewerten die Analysten der Baader Bank die Aktien des Immobilien-Konzerns mit "Buy". Das Kursziel steht derzeit bei 18,0 Euro. Auf eigenen Wunsch scheidet Florian Nowotny vorzeitig per 30. September aus dem Vorstand aus, gab die CA Immo bekannt.

Jan-Hauke Jendrny von der Baader Bank erachtet den Abgang von Nowotny als bedauerlich, da dieser ein erfahrener CFO sei, der einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg der CA Immo in den letzten Jahren geliefert habe. Sein designierter Nachfolger Hans Volcker sei aber auch sehr erfahren im Immobiliengeschäft und daher eine gute Wahl für das Unternehmen, auch im Hinblick auf den nahenden herausfordernden Merger-Prozess mit der Immofinanz.

Für das Geschäftsjahr 2016 sowie die beiden Folgejahre 2017 und 2018 beläuft sich die Prognose für den Gewinn je Titel auf 1,12 Euro bzw. 1,04 und 1,05 Euro. Die Dividendenprognosen belaufen sich auf 0,55 Euro je Titel für 2016 sowie auf 0,65 bzw. 0,70 Euro je Aktie für 2017 und 2018.

An der Wiener Börse tendierten CA Immo am Mittwochvormittag mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 17,445 Euro.

