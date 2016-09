FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.09.2016 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES CARNIVAL TARGET TO 4,320 (4,205) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1,500 (1,400)P - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RBS PRICE TARGET TO 200 (250) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS ICAP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - EXANE BNP CUTS WOLSELEY PRICE TARGET TO 3,940 (4,200) PENCE - 'UNDERPERFORM' - EXANE BNP RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES PETROFAC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1,066 (912) PENCE - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1,989 (1,970) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SHIRE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 5,200 (5,250) PENCE - JEFFERIES CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL TARGET TO 812 (833) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS AG BARR PRICE TARGET TO 550 (570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CIRCASSIA PHARMACEUTICALS TARGET TO 140 (170)P - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES IBEX GLOBAL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 100 PENCE - LIBERUM RAISES KIER GROUP PRICE TARGET TO 1,420 (1,235) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES STATPRO GROUP PRICE TARGET TO 159 (148) PENCE - 'BUY' - S&P GLOBAL RAISES WOLSELEY PRICE TARGET TO 4800 (4400) PENCE - 'BUY' - SHORE CAPITAL RAISES PHOENIX GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - UBS CUTS IMAGINATION TECHNOLOGIES TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 270 (225) PENCE - UBS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 5500 (4450) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 430 (375) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob