NÜRNBERG (dpa-AFX) - In bayerischen Unternehmen gibt es weiterhin so viele offene Stellen wie selten zuvor. Und die Zahl der offenen Stellen stieg im September erneut, wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Der aus den Stellenmeldungen der Unternehmen errechnete Index BA-X kletterte um fünf Punkte auf 229 Zähler und erreichte damit einen Höchststand.

Die starke Entwicklung des BA-X sei "ein weiteres Indiz für einen robusten, gesunden und aufnahmefähigen Arbeitsmarkt im Freistaat", sagte Regionaldirektions-Chef Markus Schmitz. Die absolute Zahl der offenen Stellen will die Regionaldirektion mit der Bekanntgabe der Arbeitslosenzahlen am Donnerstag veröffentlichen.

Die bayerischen Unternehmen schätzten die aktuelle Situation weiter positiv ein. Mit Blick auf den Herbst und Winter seien die Erwartungen jedoch etwas verhaltener. Viele Arbeitskräfte werden im Handel, im verarbeitenden Gewerbe, dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der Zeitarbeit gesucht./cat/DP/tos

