Der österreichische ATX - also quasi das Pendant zum deutschen DAX - hat schwere Zeiten hinter sich. Während der DAX in den vergangenen drei Jahren um mehr als 20 Prozent zulegen konnte, hat der ATX fast 7 Prozent an Wert verloren. Doch, in den vergangenen drei Monaten kommt neuer Schub in den österreichischen Leitindex. Ist das die Trendwende? Michael Bloss, Finanzbuchautor und EIFD-Direktor, bei Börse Stuttgart TV.