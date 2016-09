Paris (awp/sda/afp) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oréal will künftig Haare im Reagenzglas züchten. Das Unternehmen gab am Mittwoch in Paris bekannt, es werde dafür mit dem Start-Up Poietis zusammenarbeiten. Beide Firmen wollen gemeinsam an einer Methode zur künstlichen Entwicklung von Haaren forschen. Das Start-Up ...

Den vollständigen Artikel lesen ...