Es ist keine Überraschung: Die Aktionäre des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev haben sich heute in Brüssel für die Übernahme des Mitbewerbers SABMiller ausgesprochen. Eine entsprechende Entscheidung der SABMiller-Aktionäre steht noch aus, deren Abstimmung ist für die kommende Woche in London angesetzt.



Die Aktie von AB InBev verteuert sich in Brüssel um 1,03 Prozent auf 117,35 Euro.



Helmut Gellermann / Frankfurter Tagesdienst