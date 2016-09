Lange zeigte sich die Verbraucherstimmung in Deutschland immun gegen globale Krisen und EU-Turbulenzen - das scheint sich nun zu ändern. In vielen deutschen Haushalten schwindet der Konjunkturoptimismus.

Der geplante Ausstieg der Briten aus der EU und die offenbar anhaltende Angst vor weiteren Terroranschlägen drücken auf die Verbraucherstimmung in Deutschland. Viele Haushalte rechneten in den kommenden Monaten mit einem schwächeren Wirtschaftswachstum und damit auch mit nicht mehr so hohen Einkommen wie bisher, berichtete das Marktforschungs-Unternehmen GfK am Mittwoch in Nürnberg bei der Veröffentlichung seiner Konsumklimastudie für September. Manche Verbraucher zögerten daher inzwischen mit größeren Anschaffungen.

Insgesamt aber sei die Verbraucherstimmung - verglichen etwa mit der weitaus schlechteren Konsumlaune in den Jahren ...

