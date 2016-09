Die Commerzbank hat die Aktie der Deutschen Post nach einem Zukauf in Großbritannien auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Mit der Übernahme des Paketdienstleisters UK Mail schließe der Bonner Konzern eine Lücke in seinem europäischen E-Commerce-Netz, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings erscheine der Übernahmepreis auf den ersten Blick recht hoch./tav/gl

