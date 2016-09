Bereits am Dienstag konnte der Dax seinen Verlust im späten Handel deutlich eingrenzen. Im Windschatten einer wieder aufstrebenden Wallstreet, die die gestrige Börsensitzung hinter grünen Vorzeichen beendete, kann auch der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch deutlich zulegen. Selbiges gilt für die Deutsche Bank, die angesichts Meldungen, wonach die Bundesregierung entgegen voriger Äußerungen nun doch hinter verschlossenen Türen an Stützungsmaßnahmen für das strauchelnde Geldinstitut arbeitet, ebenfalls verlorenes Terrain gut machen kann. Zur Stunde notiert der Dax bei 10.482 Punkten 1,2 Prozent stärker. Der Euro zeigt sich bei aktuell 1,1215 US-Dollar dagegen ohne Richtung. Gold verbilligt sich indes um moderate 0,2 Prozent auf...

