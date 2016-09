IRW-PRESS: NeutriSci International Inc.: NeutriSci meldet kanadisches Vertriebsabkommen und erste Bestellung von Save-On-Foods

NEUTRISCI MELDET KANADISCHES VERTRIEBSABKOMMEN UND ERSTE BESTELLUNG VON SAVE-ON-FOODS

Vancouver (British Columbia), 28. September 2016 - NeutriSci International Inc. (TSX-V: NU; FRANKFURT: 1N9) (NeutriSci oder das Unternehmen), der Innovator und Pionier hinter neuenergy, meldet sein jüngstes kanadisches Vertriebsabkommen mit Save-On-Foods, einer Tochtergesellschaft der Overwaitea Food Group, einem Jim-Pattison-Unternehmen.

NeutriSci hat im August 2016 mit der Lieferung von neuenergy an Save-On-Foods begonnen; zwei Folgebestellungen werden im September geliefert. Die Platzierung im Laden erfolgt am Gang und an den vorderen Kassenregalen.

Save-On-Foods betreibt eine Kette von 150 Supermärkten/Lebensmittelläden in British Columbia, Alberta und Saskatchewan, die sich größtenteils im Besitz des Unternehmens befinden. Save-On-Foods, das für seinen einzigartigen Ansatz bekannt ist, jeden Laden individuell zu gestalten, um den Anforderungen der Nachbarschaft am besten gerecht zu werden, wobei über 2.500 lokal hergestellte Produkte von über 2.000 lokalen Bauern und Produzenten geführt werden, rückt seit über 100 Jahren die Innovation und die Kunden in den Vordergrund.

Save-On-Foods plant, in den kommenden zwei bis vier Jahren nicht weniger als 40 Läden im Westen Kanadas sowie neue Läden im Norden Kanadas (z. B. Whitehorse (Yukon) im Jahr 2017) zu eröffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.saveonfoods.com.

Glen Rehman, President von NeutriSci International, sagte: Dieses jüngste Vertriebsabkommen ist für NeutriSci und neuenergy ein weiterer großer Schritt nach vorn. Diese Einzelhandelskette bietet den Kunden weitere gut zu erreichende Standorte, an denen neuenergy gekauft werden kann. Save-On-Foods ist auch der erste Lebensmitteleinzelhändler, der neuenergy sowohl in jedem Kassenbereich als auch auf herkömmlichen Lebensmittelinseln platziert. Dies ist ein großartiger Erfolg für neuenergy, da der Kassenbereich für gewöhnlich die beste Platzierung im Einzelhandel ist. Wir erachten diese Beziehung als Eckpfeiler unseres kanadischen Einzelhandelsvertriebsprogramms, das erneut für starke Umsätze sorgen und die Marke noch bekannt machen wird. Im Namen des Board of Directors von NEUTRISCI INTERNATIONAL INC.Glen Rehman President NeutriSci International Inc. Tel.: (403) 264-6320 E-Mail: grehman@neutrisci.com Für Investor-Relations-Anfragen: Skanderbeg Capital Advisors Mario Vetro O: 604-687-7130 x200 C: 778-846-9970 E-Mail: Mario@skanderbegcapital.com

Über NeutriSci International Inc.

NeutriSci ist auf die Innovation, Produktion und Formulierung von Nutrazeutika-Produkten spezialisiert. Das im Jahr 2009 gegründete NeutriSci ist zurzeit auf die Errichtung nachhaltiger Vertriebsmodelle mit herkömmlichen Einzelhändlern, Drogeriemärkten, Massenmärkten und Supermärkten hinsichtlich neuenergy, dem natürlichen Energie- und Nahrungsergänzungsmittel, das auf den wohltuenden Wirkungen von Blaubeeren basiert, fokussiert.

neuenergy enthält eine einzigartige, patentierte Kombination aus Blaubeeren (Pterostilben) und natürlichem Koffein und ist eine revolutionäre Energietablette zur Stärkung der Konzentrationsfähigkeit und geistigen Klarheit ohne Zucker, ohne Kalorien und ohne Bruch, wie dies bei herkömmlichen Energieprodukten der Fall ist. Weitere Informationen über neuenergy erhalten Sie unter www.getneuenergy.com.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können sich erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten unterscheiden. Faktoren, die dazu beitragen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten unterscheiden, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital sowie Bedingungen der Wirtschaft, des Marktes oder des Geschäftes. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden, weshalb die Leser darauf hingewiesen werden, sich auf die eigene Bewertung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden nicht von der Food and Drug Administration bewertet. Die Produkte oder Inhaltsstoffe sind nicht zur Diagnostizierung, Behandlung, Heilung oder Prävention von Krankheiten geeignet.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=37810 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=37810&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64129 Y1079

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA64129Y1079

AXC0240 2016-09-28/15:56