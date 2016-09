Köln (ots) -



"Top, die Wette gilt! Wir unterbieten mit 42 Läufern die Zeit des Köln Marathon-Siegers", behauptet das Staffelteam der WDR Lokalzeit Köln. Ob das gelingt, zeigt der WDR in einer 30-minütigen Sondersendung zum Köln Marathon am Sonntag, 2. Oktober 2016, um 17.45 Uhr.



Anlässlich des 20. Geburtstags des Köln Marathons wettet der Leiter der "Lokalzeit aus Köln" Ingo Hülsmann mit Marathon-Veranstalter Markus Frisch, dass sein Läuferteam die zu erwartende Marathon-Bestzeit von ca. 2:07 Minuten unterbieten kann. Dafür muss jeder Staffelläufer seine 1000 Meter der Strecke in maximal drei Minuten schaffen. Zwischen 15 und 53 Jahren sind die Läufer des Teams der "Lokalzeit aus Köln", die sich der kühnen Wette stellen. Gecastet und vorbereitet wurde die Staffel von einem Profiteam der Deutschen Sporthochschule Köln und Leichtathletin Lara Hoffmann. Beste Voraussetzungen für die Teilnehmer, wenn es am Sonntag heißt: 42 gegen 1.



Sendetermin "Köln Marathon 2016": WDR Fernsehen, Sonntag, 2. Oktober 2016, 17.45 - 18.15 Uhr. Moderation: Julia Kleine



http://www1.wdr.de/fernsehen/lokalzeit/koeln/serien/koeln-marathon-zw eitausendsechzehn-100.html



