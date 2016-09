Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Die Krebstherapie mittels PARP-Inhibitoren sei in den vergangenen zwölf Monaten in den Fokus der Anleger gerückt, schrieb Analystin Sarah Thomas in einer Studie vom Mittwoch. Die Briten hätten bisher den einzigen zugelassen Wirkstoff für diesen Ansatz, vier weitere Pharmariesen seien mit ihren Kandidaten in späten Testphasen. Thomas sieht zunächst ein Marktpotenzial von 4 bis 6 Milliarden US-Dollar für diesen Therapieansatz und damit große Umsatzchancen für AstraZeneca./ag/edh

AFA0056 2016-09-28/16:10

ISIN: GB0009895292