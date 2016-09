FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinen jüngsten, teils kräftigen Verlusten hat der Dax am Mittwoch wieder zugelegt. Die Gewinne bröckelten jedoch am Nachmittag im Zuge schwächelnder US-Börsen etwas ab, so dass der deutsche Leitindex nur mit einem Plus von 0,74 Prozent auf 10 438,34 Punkten aus dem Handel ging.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,08 Prozent auf 21 549,38 Punkte hoch, der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,74 Prozent auf 1792,25 Zähler./ck/he

