Frankfurt (ots) - Aus Anlass der am 25. September erstausgestrahlten Folge der Reihe "Tatort" gibt es derzeit verschiedene Medienberichte über BOTOX®. Als Hersteller des Produkts möchte Allergan darüber informieren, dass BOTOX® (Wirkstoff: Botulinumtoxin Typ A) ein bewährtes und allgemein gut verträgliches Medikament ist. Es ist in den für medizinische Zwecke eingesetzten Mengen ungiftig und wäre dies selbst bei einer nicht bestimmungsgemäßen Aufnahme über den Magen-Darm-Trakt.



BOTOX® ist ein Medikament, das bei Muskelstörungen, wie speziellen Formen von Spastik und Dystonien, bestimmten Blasenstörungen sowie einer schweren Kopfschmerzerkrankung zugelassen ist. Bei einem dieser Krankheitsbilder wird das Medikament sogar bereits bei Kindern ab zwei Jahren eingesetzt. Die Wirksamkeit und Verträglichkeit von BOTOX® wurde in mehr als 2.000 wissenschaftlichen Veröffentlichungen untersucht. Für dieses seit 23 Jahren in Deutschland zugelassenen Botulinumtoxin-Präparat liegen weltweit bereits über 4 Millionen Patientenjahre Erfahrung vor.



BOTOX® ist weder der Name eines Wirkstoffes (dieser ist Botulinumtoxin Typ A) noch eine Abkürzung oder ein beschreibender Begriff für Präparate mit diesem Wirkstoff. Der Begriff BOTOX® ist für Allergan als Marke rechtlich geschützt und wird zudem als Handelsname verwendet.



