voestalpine: Eine weitere Stärkung

Der österreichische Stahl- und Technologiekonzern voestalpine (WKN: 897200 / ISIN: AT0000937503) bewegte sich zuletzt in einem herausfordernden Marktumfeld. Kunden aus dem Öl- und Gassektor hatten es aufgrund niedriger Rohstoffpreise nicht ganz einfach. Wie gut, dass sich die Autobranche seit einiger Zeit über starke Absätze freuen kann.

Passend also, dass die voestalpine nun die Errichtung eines neuen Werkes am Standort Linz zur Herstellung von hochqualitativen Platinen, die zu Automobilkomponenten weiterverarbeitet werden, feiern konnte. Nach einer Bauzeit von nur knapp über einem Jahr erfolgte am Mittwoch die Eröffnung des nunmehr weltgrößten Produktionsstandortes für lasergeschweißte Platinen aus höchstfesten Stählen.

