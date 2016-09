Berlin (ots) - Berlin - Linken-Chef Bernd Riexinger hat sich gegen eine Vorfestlegung auf Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch als Spitzenkandidaten der Partei für die Bundestagswahl ausgesprochen. "Wir sind ganz am Anfang eines Prozesses. Da Bedarf es keinerlei Ultimaten oder Erklärungen", sagte Riexinger dem Tagesspiegel (Donnerstagausgabe). Es bleibe bei dem Plan, die Spitzenkandidatur erst im Januar öffentlich bekannt zu geben. Wagenknecht und Bartsch hatten auf einer geschäftsführenden Sitzung des Parteivorstands nach Teilnehmerangaben ihre Kandidatur erklärt und sich gegen ein Vierer- oder Dreierteam ausgesprochen.



