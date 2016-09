The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.09.2016

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.09.2016



ISIN



CA4609511064

CA9226261068

DK0060745453

USL0223LAA90

USU43282AA75

US007903AU15

US73172K1043

US83013P1057

XS0808638539