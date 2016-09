JOHANNESBURG (IT-Times) - Zu den neuen Standorten, an denen Uber Lieferdienste künftig anbieten will, zählt auch Afrika. Nun gab es weitere Details zum Beginn des Angebotes. Der Food-Delivery-Service "UberEats" soll ab morgen in Südafrika an den Start gehen. Zunächst gibt es das Angebot in den nördlichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...