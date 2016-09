JPMorgan hebt Henkel auf 'Neutral' und Ziel auf 115 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 98 auf 115 Euro angehoben. Das dritte Quartal dürfte für die europäischen Konsumgüterhersteller schlechter als das zweite Jahresviertel gelaufen sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Sektorstudie vom Mittwoch. Wegen der nachlassenden Nachfrage und damit sinkender Verkaufspreise habe sie ihre Branchen-Gewinnschätzung für 2016 etwas reduziert.

Berenberg hebt ProSiebenSat.1 auf 'Hold' - Ziel gesenkt

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat ProSiebenSat.1 aus Bewertungsgründen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 38,50 auf 37,50 Euro gesenkt. Analystin Sarah Simon verwies in einer Studie vom Mittwoch auf die deutlich unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie im vergangenen Jahr. Doch nun schienen die Markterwartungen für den Medienkonzern im Einklang mit ihren vorsichtigeren Annahmen. Das gesenkte Kursziel begründete Simon mit höheren Gewinnanteilen Dritter.

Deutsche Bank hebt Lanxess auf 'Buy' und Ziel auf 63 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Lanxess nach der Ankündigung der Chemtura-Übernahme von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 63 Euro angehoben. Das nicht zu teure US-Chemieunternehmen passe strategisch gut zum deutschen Kautschukhersteller, der so seine Präsenz insbesondere bei Schmierstoffen und Flammschutzmitteln ausbaue, schrieb Analyst Martin Dunwoodie in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 und 2018 um 15 beziehungsweise 31 Prozent.

Morgan Stanley hebt K+S auf 'Equal-weight' - Senkt aber das Ziel

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat K+S von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft, das Kursziel aber von 20,50 auf 17,00 Euro gesenkt. Analyst Paul Walsh kürzte in einer Studie vom Mittwoch wegen niedriger Kali- und Salzpreise seine Schätzungen für den Düngemittelhersteller. Auch die Verzögerungen beim kanadischen Minenprojekt Legacy dürften die Profitabilität des MDax-Unternehmens belasten. Viele der Preis-, Absatz- und Produktions-Probleme des Konzerns seien inzwischen aber besser in der Aktie eingepreist, begründete er sein nunmehr neutrales Votum.

S&P Global senkt Ziel für Deutsche Bank auf 10 Euro - 'Sell'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe des Verkaufs des britischen Lebensversicherungsgeschäfts Abbey Life von 11 auf 10 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Sell" belassen. Der erwartete Vorsteuerverlust aus dem Verkauf liege bei etwa 800 Millionen Euro, hob Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Mittwoch hervor.

Morgan Stanley hebt Ziel für SAP auf 88 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für SAP von 83 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Adam Wood hob in einer Studie vom Mittwoch seine Gewinnschätzungen bis 2017 um bis zu 4 Prozent. Er rechnet mit einem besseren Geschäft bei Neulizenzen und steigender Profitabilität.

Commerzbank hebt Ziel für Infineon auf 18,50 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Infineon von 16,50 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Münchener Chiphersteller dürfte sich noch länger sehr gut schlagen, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte hob seine Schätzungen an und berücksichtigt nun auch die Wolfspeed-Übernahme. Becker rechnet bis 2020 mit einem jährlichen Wachstum des Spartengewinns von 15 Prozent. Diese guten Aussichten preise die Aktie bislang noch nicht ein. Der Experte sieht Infineon gleichzeitig als Übernahmeziel.

RBC Capital senkt Ziel für Munich Re auf 195 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Munich Re von 205 auf 195 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Während der Markt von einem stabilen Preisumfeld für die Rückversicherer im kommenden Jahr ausgehe, rechne er selbst mit einem weiteren leichten Rückgang, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer Studie vom Mittwoch. Zudem sei die Hurrikan-Saison noch nicht vorbei. Der Experte überarbeitete seine Erwartungen entsprechend. Zu seinen Favoriten zählt er indes Munich Re, gefolgt von Hannover Rück. Beide Unternehmen böten solide Aussichten auf künftige Kapitalauschüttungen und seien solide kapitalisiert.

RBC Capital senkt Ziel für Hannover Rück - 'Sector Perform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für die Hannover Rück von 112 auf 105 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Während der Markt von einem stabilen Preisumfeld für die Rückversicherer im kommenden Jahr ausgehe, rechne er selbst mit einem weiteren leichten Rückgang, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte überarbeitete seine Erwartungen entsprechend. Zu seinen Favoriten zählt er Munich Re, gefolgt von Hannover Rück. Beide Unternehmen böten solide Aussichten auf künftige Kapitalauschüttungen und seien solide kapitalisiert.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Rational auf 460 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Rational nach einer Investorenveranstaltung von 420 auf 460 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Vorstandschef Peter Stadelmann sei zuversichtlich, dass der Hersteller von Großküchengeräten nachhaltig im einstelligen Prozentbereich wachsen könne, schrieb Analyst Henning Breiter in einer Studie vom Mittwoch. Er hob seine mittelfristigen Schätzungen an, sieht die Aktie derzeit aber als angemessen bewertet an.

