Zusammenarbeit integriert BioStudies, eine Techniklösung für informierte Einwilligungen und Datenverwaltung bei Typisierung in ISIDOR®, die Dokumentationsplattform für Biobanken von Brooks



Chelmsford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Brooks Life Science Systems (Brooks) und Interactive Software Ltd haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben, in deren Rahmen Kapazitäten der Bereiche der informierten Einwilligungen von Patienten und Spendern bei Proben und der Verwaltung klinischer Daten in ISIDOR®, der Dokumentationsplattform zur Verwaltung von Proben von Brooks, integriert werden, mit der derzeit mehr als 15 Millionen biologische Proben von Kunden verwaltet werden. Durch diese Integration verfügen akademische Einrichtungen und Unternehmen des Bereiches Biopharmazie mit Biobanken, die Proben für die Forschung und Entwicklung speichern, jetzt über eine Software aus einer Hand, um Daten von Studien, Patienten und Einwilligungen einzusehen, die mit Audit-Daten der Proben und Lagerung verknüpft sind.



Das Produkt unter dem Namen BioStudies in der ISIDOR®-Plattform wird Integration mit den BioInsight-Dashboard-Tools für Probendaten von Brooks und dessen automatisierten Speichern, Instrumenten und Verbrauchsmaterialien bieten, was den Kunden eine umfassende und konsistente Lösung an die Hand gibt. Man rechnet mit der Verfügbarkeit von BioStudies auf dem Markt im Januar 2017. Es wird den Nutzern entweder vor Ort zur Verfügung gestellt, als gehostete Anwendung oder als Teil eines Dienstleistungsmodells mit der Verwaltung der eigentlichen Proben.



"Wir sind sehr erfreut, unsere ISIDOR®-Dokumentationsplattform um BioStudies erweitert zu haben", sagte Dusty Tenney, Präsident von Brooks Life Science Systems. "Durch die Partnerschaft mit Interactive Software können wir jetzt weltweit Kunden der akademischem und biopharmazeutischen Forschung eine umfassende und moderne Techniklösung anbieten, welche den Probenbestand, Einwilligungen und automatisierte Speicherung integriert, um den Betrieb von Biobanken zu unterstützen und der Forschung weiterzuhelfen."



BioStudies nutzt Achiever Medical von Interactive Software, das führende Produkt auf dem Markt, das in vielen Biobanken und Forschungsinstituten mit großem Erfolg eingesetzt wird.



"Die Einrichtung einer integrierten Dokumentationsplattform für Biobanken bietet eine fantastische Gelegenheit für Kunden von Interactive Software und Brooks. Wir sind erfreut darüber, dass Brooks sich für die bewährte Technik von Achiever Medical zur Unterstützung des neuen Brooks BioStudies entschieden hat", sagte Tim Leek, Direktor bei Interactive Software Ltd.



Mark Fish, Geschäftsführer von Brooks Life Science Informatics, setzte hinzu: "Die Aufnahme von BioStudies in unsere ISIDOR®-Plattform ermöglicht Kunden die Reduzierung der Kosten für die Verwaltung der Proben und Minimierung der Implementierungszeit für Studien. Es wird fertiger Support für Arbeitsabläufe im Bereich Biobanken bereitgestellt und der Wert von Probensammlungen wird über die Verknüpfung mit informierten Einwilligungen und anderen Forschungsdaten maximiert. Wir könnten uns keinen besseren Partner als integralen Bestandteil von BioStudies vorstellen als Interactive Software."



Über Brooks Life Science Systems:



Brooks Life Science Systems ist ein Unternehmensbereich von Brooks Automation, einem führenden weltweiten Anbieter von Automatisierungs- und Kryogenikprodukten für eine Reihe von Märkten, darunter Halbleiterherstellung und Biowissenschaften. Unser Unternehmen bietet umfassende Lösungen für das Lifecycle-Management von Proben an, darunter Probenautomatisierung, Kryogenik, Verbrauchsmaterialien, Lagerung von Präparaten und Biologika und flexible Modelle für die Lagerung von Proben (vor Ort und ausgelagert). Wir stellen mit einem Team von Fachberatern Management von Proben höchster Qualität zur Verfügung. Dazu nutzen wir unsere führenden Produkte für Automatisierung und Kühlkette, temperaturgesteuerte Lagerhaltung, globale Logistikdienste, darunter unser mobiles Biolager Relofleet®, innovative Verarbeitung von Proben und unsere Technikplattform ISIDOR®, in der Forschungsproben und Daten integriert werden. Unsere Produkte, Dienstleistungen und Techniklösungen unterstützen hunderte von Kunden aus dem Bereich der Biowissenschaften auf der ganzen Welt, darunter die Top 20 der Unternehmen aus dem Bereich Biopharmazie. Besuchen Sie uns unter www.brooks.com.



Über Interactive Software Limited:



Interactive Software Limited ist ein etablierter Anbieter spezialisierter Softwareprodukte für ausgewählte Märkte. Im Kundenstamm von ISL finden sich prestigereiche Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors, die sich auf Achiever-Produkte verlassen, um entscheidende Funktionen zu erfüllen. Das Achiever-Portfolio liefert einen Toolkit, mit dem Systeme sich entsprechend sich verändernder Verfahren und Anforderungen entwickeln können. Damit steht Nutzern, die Systeme benötigen, die sich mit dem Bedarf ihrer Organisation entwickeln, eine leistungsfähige Lösung zur Verfügung. Achiever Medical von ISL ist eine bewährte Anwendung, die in enger Zusammenarbeit mit Forschern des Bereichs entwickelt wurde. Das System unterstützt die Konformität mit Standards, die in der klinischen Forschung relevant sind, mit nachdrücklicher Empfehlung externer Prüfer. Nutzerfreundlichkeit und nachgewiesene schnelle Umsetzung unterstützen die technischen Stärken von Achiever Medical. Interactive Software Limited hat seinen Sitz in Birmingham (England).



