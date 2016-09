NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch leicht nachgegeben. Händler verwiesen auf eine wieder etwas gestiegene Risikoneigung der Investoren an den Finanzmärkten. So bauten die Aktienindizes die Wall Street ihre Vortagsgewinne aus.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,75 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben ebenfalls um 1/32 Punkte auf 99/31 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,13 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 99 12/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 1,57 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 7/32 Punkte auf 99 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,29 Prozent./mis/he

AXC0334 2016-09-28/21:47