An den Börsen sorgt die Meldung für Furore, die Opec habe sich auf eine Begrenzung der Fördermengen geeinigt. Doch ob sich das Ölkartell dazu am Ende tatsächlich durchringt, ist noch keine ausgemachte Sache.

Die Nervosität auf dem globalen Ölmarkt ist gewaltig. Alle Augen richteten sich auf das informelle Treffen der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) in Algier. Das Ölkartell hat ein kurzfristiges Ziel in der algerischen Hauptstadt bereits erreicht: der Ölpreis schnellt nach oben.

Wie aus Teilnehmerkreisen über Nachrichtenagenturen durchsickerte, will sich das aus 14 Staaten bestehende Ölkartell auf seiner nächsten Konferenz am 30. November in Wien offenbar zu einer Begrenzung der Öl-Fördermengen durchringen. Die Produktion soll auf 32,5 Millionen Barrel (159 Liter) pro Tag gesenkt werden. Das sind annähernd 750.000 Barrel weniger als noch im August.

Die Märkte reagierten auf die von der Opec offiziell unbestätigten Berichte euphorisch. Die Nordseesorte Brent stieg um ...

