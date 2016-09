Freiburg (ots) - Bis 2045 wird, so Nahles, das Rentenniveau auf 41,6 Prozent sinken - ein Rückgang, den die Ministerin nicht hinnehmen will, wobei sie offen lässt, welchen Wert sie anstrebt. Fürs erste setzt die Sozialdemokratin nur die Union unter Druck. Zwar machen sich auch deren Sozialpolitiker dafür stark, für die Zeit nach 2030 eine Untergrenze beim Niveau einzuziehen. Ob sie sich damit gegen den eigenen Wirtschaftsflügel durchsetzen, ist aber offen. Die Rente dürfte in jedem Fall ein Wahlkampfthema werden. (...) Wer wie Nahles ein höheres Niveau verspricht, muss dann aber auch sagen, wie viel Geld die Arbeitnehmer und/oder die Steuerzahler dafür aufbringen sollen. http://mehr.bz/khs227t



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.forum@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de