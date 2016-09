DC Super Hero Girls stehen im Mittelpunkt des Musikvideos zu "That's My Girl", der Hymne zur Stärkung von Frauen.

Warner Bros. Consumer Products (WBCP) und DC Entertainment (DCE) haben heute die Partnerschaft mit der Popgruppe Fifth Harmony für die gemeinsame Produktion des ersten DC Super Hero GirlsMusikvideos, in dem die neue Single "That's My Girl" der Pop-Sensationsformation zu hören ist, bekannt gegeben. Das Animationsmusikvideo DC Super Hero Girls mit Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Harley Quinn, Bumblebee, Poison Ivy und Katana in den Hauptrollen kann im offiziellen, DC Super Hero Girls YouTube Channel angesehen werden.

The members of Fifth Harmony celebrate the premiere of their DC Super Hero Girls "That's My Girl" music video collaboration by striking a pose with their favorite DC Super Hero Girls Action Doll. (Photo Cred: Warner Bros Consumer Products and DC Entertainment Product Cred: Mattel)

"Wir alle sind mit diesen starken Superheldinnen aufgewachsen und es ist einfach unglaublich, sie hier vereint zu sehen, um Mädchen zu zeigen, dass man alles erreichen kann", sagten die Frauen von Fifth Harmony. "Unsere neue Single "That's My Girl" ist die perfekte Hymne für DC Super Hero Girls und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unserer neuen Unterstützung in diesem Video, jungen Mädchen das Gefühl zu geben, überzeugend, stark und einfach super zu sein.

"That's My Girl" ist die jüngste Singleauskopplung aus Fifth Harmonys vor kurzem veröffentlichten Album 7/27. Das Album wurde benannt nach dem Tag, an dem die Gruppe erstmals zusammentrat, und wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen begeistert aufgenommen. Das Video zu "That's My Girl" kann in dem offiziellen DC Super Hero Girls YouTube-Channel angesehen und der Song über alle großen Musikdienste herunter geladen werden.

"Für Millionen ihrer jungen Fans sind die Mitglieder von Fifth Harmony Vorbilder und deren Hymne "That's My Girl" passt hervorragend die Mission von DC Super Hero Girls, jungen Mädchen weltweit Selbstvertrauen zu vermitteln und ihre Persönlichkeit zu stärken", sagte Pam Lifford, Präsident von Warner Bros. Consumer Products. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Fifth Harmony, um unsere gemeinsame Botschaft der Girlpower zu feiern."

DC Super Hero Girls nutzt die Kraft der weiblichen Figuren von DC wie Wonder Woman, Supergirl und Batgirl, da diese ihre Superkräfte in einem Highschoolumfeld entwickeln und verfeinern. Dieses neue Universum bietet jungen Fans die Möglichkeit einzutauchen, zu spielen, zu lesen und sich inspirieren zu lassen, um das eigene Potenzial auszuloten.

Folge DC Super Hero Girls und Fifth Harmony und zeige deine Girlpower auf Instagram, Twitter und Facebook DCSuperHeroGirls GetYourCapeOn.

Das Produktangebot rund um DC Super Hero Girls umfasst alles von Spielzeug und Kostümen, Bekleidung und Accessoires, Druckerzeugnissen und Schreibwaren und ist derzeit weltweit sowohl im Einzelhandel als auch online erhältlich.

Über DC Super Hero Girls

Im Mittelpunkt von DC Super Hero Girls steht die Highschool-Zeit der Superheldinnen und Superschurkinnen des DC-Universums, also die prägende Zeit, bevor sie ihr Superkräftepotenziale vollständig entfalten. Die Kultfiguren von DC wie Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Harley Quinn, Bumblebee, Poison Ivy, Katana und viele andere mehr erscheinen in einem vollkommen anderen künstlerischen Teenager-Stil. Jede der Figuren hat ihre eigene Geschichte, die das Leben einer Superheldin als Teenager beleuchtet, einer Zeit, in der sie ihre einzigartigen Fähigkeiten entdeckt, ihre außerordentlichen Kräfte entwickelt und lernt, was eine Heldin ausmacht.

DC Super Hero Girls eröffnet ein witziges Universum, in das Mädchen eintauchen können und das sie ermutigt, ihr eigenes Potenzial zur Superheldin zu entdecken: mit animierten Kurzfilmen, TV-Specials und Videofilmen sowie einem Merchandisingprogramm, das sämtliche Kategorien abdeckt, und anderem. Random House Children's Books führt die Erweiterung seines Angebotes an Jugendromanen mit der Autorin Lisa Yee fort und DC setzt mit der Autorin Shea Fontana auch künftig auf originäre Comic-Romane. Beide Verlagsprogramme beleben das DC Super Hero Girls Universum mit neuen Geschichten und erweitern es über die animierten Inhalte hinaus. Für die Fans gibt es unter DCSuperHeroGirls.com mehr zu entdecken, ebenso auf den Social-Media-Plattformen wie YouTube, Facebook und Instagram.

Über Warner Bros. Consumer Products

Warner Bros. Consumer Products Entertainment Company, ist eines der führenden Lizenz- und Einzelhandel-Merchandisingunternehmen der Welt.

Über DC Entertainment

DC Entertainment steht hinter Kultmarken wie DC (Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman, The Flash, usw.), Vertigo (Sandman, Fables, usw.) und MAD und ist als Kreativsparte mit der übergreifenden strategischen Integration zwischen Warner Bros. DC Entertainment arbeitet zusammen mit vielen anderen wichtigen Sparten von Warner Bros. an der Präsenz von Figuren und Geschichten in sämtlichen Medien wie Film, Fernsehen, Konsumgütern, Heimunterhaltung und interaktiven Medien. DC Entertainment ist eines der weltweit größten englischsprachigen Comicverlagshäuser und bringt jedes Jahr tausende Comic-Hefte, Comic-Romane und Magazine heraus.

