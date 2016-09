Die Staatsanwaltschaft in den Niederlanden hat vor dem Gericht in Roermond wegen der Ausbeutung von Arbeitern auf einer Pilzfarm in dem Zeitraum von Mitte 2009 bis Mitte 2012 Strafen für sieben Angeklagte von bis zu viereinhalb Jahren Haft gefordert. Gegen Prime Champ Production BV forderte der Staatsanwalt eine Geldstrafe von 150.000 EUR ohne Einschränkungen. Die Anordnung der...

