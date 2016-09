Die Nachfrage europäischer Importeure nach ukrainischen Tomaten hat schnell zugenommen, so Fruit-Inform, und die Exporte von Tomaten an die EU-Länder haben sich seit Anfang dieses Jahres fast verzehnfacht. Bildquelle: Shutterstock.com Die Exportmengen beliefen sich im Januar-August 2016 insgesamt auf 2.300 Tonnen gegenüber bloß 243 Tonnen in dem gleichen Zeitraum...

