HINWEIS: diese Pressemitteilung bezieht sich auf die ESMO 2016 Kongress Abstracts Nr. 906O, Nr. 738P, Nr. 740P, Nr. 746P, Nr. 769TiP, Nr. 771TiP, Nr. 789p, Nr. 845TiP, Nr. 781PD und Nr. 1161P.

Janssen-Cilag International NV meldete heute, dass Daten aus zehn von Janssen gesponserten Abstracts am 9.und 10.Oktober 2016 im Rahmen des 2016 ESMO Kongresses in Kopenhagen (Dänemark) präsentiert werden. Die Daten kennzeichnen vier Arzneimittel von Janssen, die mehrere Therapiebereiche umfassen, darunter Prostatakarzinom, Urothelial- und Blutkrebs, und zeigen das umfassende Portfolio von Janssen in den Bereichen Onkologie und "Einsatz für die Patienten".

"Die auf dem ESMO Kongress zu präsentierenden Daten unterstreichen die Wirksamkeits- und Sicherheitsprofile der Janssen Behandlungen und vermitteln darüber hinaus Erkenntnisse aus einer großen, echten Prostata-Patientenpopulation im Hinblick darauf, wie die Patienten mit ihrer Krankheit leben und wie sie ihre Krankheit bewältigen. Jeder Krebspatient wird mit seiner eigenen, einzigartigen Reise konfrontiert und wir sind bestrebt, sie bei der Neudefinition dieser Reise zu unterstützen. Wir hoffen, dass diese Erkenntnisse uns unterstützen werden, in der Zukunft die Behandlungserfolge für Krebspatienten zu verbessern", so Jane Griffiths, Company Group Chairman, Janssen European, Middle East and Africa (EMEA).

Bei den für die Präsentation ausgewählten Abstracts finden sich Daten aus dem Prostatakrebs-Register, der ersten und größten prospektiven Studie an europäischen Patienten mit metastasierendem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC).

Ebenfalls zu Prostatakrebs wird eine Folge-Analyse aus der COU-AA-302 Studie zur Untersuchung der Langzeitsicherheit von ZYTIGA (Abirateronacetat) für die Behandlung von mCRPC präsentiert. Darüber hinaus wird die Konzeption der TITAN- und ATLAS-Studien vorgestellt. Die Studien dienen der Untersuchung der Wirksamkeits- und Sicherheitsprofile von Apalutamid, einem Androgenrezeptor-Antagonisten der neuen Generation, anhand von Patienten mit neu diagnostiziertem mCRPC.

Zu Blasenkrebs werden Phase-I-Daten rund um das Urothelial-Karzinom zur Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit bei Patienten präsentiert, die mit dem Pan-Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor (FGFR) Hemmstoff Erdafitinib behandelt wurden.

Zu präsentierende Daten zur hämatologischen Malignität umfassen Ergebnisse der Phase-III-Studie CASTOR, die DARZALEX (Daratumumab) in Kombination mit Bortezomib und Dexamethason evaluieren im Vergleich zu einer Therapie mit Bortezomib und Dexamethason allein bei Patienten mit multiplem Myelom, die eine oder mehrere Vorbehandlungen im Rahmen der Therapie erhielten. Diese Studie wurde im New England Journal of Medicine veröffentlicht und bildete die Basis für jüngste Anträge bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zur Ausweitung bestehender Lizenzen für DARZALEX.1

Die folgenden Janssen Abstracts wurden für die Präsentation im Rahmen des 2016 ESMO Kongresses zugelassen:

Haematological Malignancies, Proffered Paper Session, 9. Oktober, 11.00 Uhr 12.00 Uhr CEST (Bern): 11.00 Uhr 11.15 Uhr: 906O randomisierte Phase-III-Studie zu Daratumumab, Bortezomib und Dexamethason (DVd) im Vergleich zu Bortezomib und Dexamethason (Vd) bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom (RRMM): CASTOR 2

Poster-Präsentation, 9. Oktober, 13.00 Uhr 14.00 Uhr CEST (Kopenhagen, Halle E): 13.00 Uhr 14.00 Uhr: 738P Metaanalyse randomisierter klinischer Studien zu metastasierendem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom: Vergleich von Bluthochdruck, unerwünschten neurologischen und psychiatrischen Ereignissen bei Behandlungen mit Enzalutamid und Abirateronacetat plus Prednison 3 13.00 Uhr 14.00 Uhr: 740P Sicherheit einer langfristigen Behandlung von chemotherapie-naiven Patienten mit metastasierendem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) mit Gaben von Abirateronacetat plus Prednison (AA+ P) für mindestens 4 Jahre 4 13.00 Uhr 14.00 Uhr: 746P Das Prostatakrebs-Register: Patientencharakteristika, Behandlungen und vorläufige Ergebnisse einer großen Beobachtungsstudie an Patienten mit metastasierendem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) 5 13.00 Uhr 14.00 Uhr: 769 Trial in Progress (TiP) ATLAS: eine Phase-III-Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit von Apalutamid (ARN-509) bei Patienten mit Hochrisiko- oder lokal fortgeschrittenem Prostatakarzinom, die zuvor einer Strahlenbehandlung unterzogen wurden 6 13.00 14.00 Uhr: 771TiP TITAN: eine randomisierte, placebo-kontrollierte, Phase-III-Doppelblindstudie an Patienten mit Gaben von Apalutamid (ARN-509) plus Androgendeprivationstherapie (ADT) bei metastasierendem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) 7 13.00 Uhr 14.00 Uhr: 789P Pharmakokinetik (PK) des Pan-FGFR-Hemmstoffs Erdafitinib bei Urothelial-Karzinom 8 13.00 Uhr 14.00 Uhr: 845TiP laufende Phase-II-Studie zu Erdafitinib (JNJ-42756493), einem Pan-Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor (FGFR) Tyrosinkinase-Hemmer, an Patienten mit metastasierendem oder inoperablem Urothelial-Karzinom (M/UR UC) und FGFR-Genveränderungen 9

Urogenitale Tumore (nicht prostatakarzinombedingt), Poster Discussion Session, 9. Oktober, 16.30 Uhr 17.30 Uhr CEST (Athen): 17:10-17:30: 781PD Sicherheit und Aktivität des Pan-Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor (FGFR) Hemmstoffs Erdafitinib im Rahmen der Phase-I-Studie an Patienten mit fortgeschrittenem Urothelial-Karzinom 10

Poster-Präsentation, 10. Oktober, 13.00 Uhr 14.00 Uhr CEST (Kopenhagen, Halle E): 13.00 Uhr 14.00 Uhr: 1161P Nutzen eines gezielten NGS-Onkologie-Assays (Next Generation Sequencing) für zirkulierende Karzinom-DNA in einer klinischen Multi-Histologie-Umgebung 11



