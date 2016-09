MÜNSTER (dpa-AFX) - Die "Westfälischen Nachrichten" über den Tod des israelischen Ex-Präsidenten Schimon Peres:

"Gute Aussichten für den Friedensprozess in Nahost: Solche Schlagzeilen gehören lange der Vergangenheit an. Die Friedensbemühungen in dieser Region der Welt gelten inzwischen als gescheitert. Mit dem Tod von Schimon Peres scheint nun auch der letzte Funken an Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft ohne Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern zu verglühen."/al/DP/tos

AXC0007 2016-09-29/05:35