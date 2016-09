FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 29. September:

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Hornbach Holding Halbjahreszahlen (11:00 h Bilanz-Pk) 08:00 GB: Imperial Brands Q4 Pre-close Trading Update 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 09/16 09:00 E: Verbraucherpreise 09/16 (vorläufig) 09:30 D: Air-Berlin-Telefon-Pk zur neuen Unternehmensstruktur 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 09/16 10:00 D: VDMA Auftragseingang 08/16 10:00 D: Verbraucherpreise Hessen, Brandenburg, Bayern 09/16 10:00 D: Hella Hauptversammlung, Lippstadt 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 09/16 11:00 EU: Geschäftsklima 09/16 11:00 EU: Wirtschaftsstimmung 09/16 11:45 D: HeidelbergCement Pressegespräch "Internationale Strategie unter Einschluss der USA", Stuttgart 12:00 D: Lufthansa Telefon-Pk zu AR-Beschlüssen 12:30 USA: PepsiCo Q3-Zahlen 14:00 D: Verbraucherpreise 09/16 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q2/16 (endgültig) 22:15 USA: Costco Wholesale Q4-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Panalpina Capital Markets Day, Amsterdam D: Va-Q-Tec AG Ende der Zeichnungsfrist D: EnBW Capital Markets Day D: Rational 1. Analystentag B: Solvay Capital Markets Day, London SONSTIGE TERMINE D: Der Bundestag stimmt über die Reform der Erbschaftsteuer ab. Es geht um die Einigung des Vermittlungsausschusses von Bund und Ländern. 09:15 D: Gespräch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit EZB-Präsident Mario Draghi, Berlin 09:00 D: Abschluss 66. Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) Nutzfahrzeuge, Hannover 10:00 B: Treffen der EU-Industrieminister - Themen u.a. Lage der Stahlindustrie, Zugang für Unternehmen zu Finanzmitteln, kollaborative Wirtschaft 10:00 D: "Digitalfabrik" der Deutschen Bank nimmt offiziell die Arbeit auf Eröffnung u.a. mit den Vorständen Kim Hammonds (IT) und Christian Sewing (Privatkunden), Frankfurt 10:30 D: Pk zur neuen Konjunkturprognose des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK): Zwischen Brexit und Beschäftigungsboom, Berlin 11:00 D: Führende Wirtschaftsforschungsinstitute stellen das Herbstgutachten 2016 vor. An der Gemeinschaftsdiagnose sind das DIW, IWH, ifo und RWI in Kooperation mit weiteren Instituten beteiligt. 11:00 D: Media Markt testet im Rahmen eines Pilotversuchs die Expresslieferung mit Robotern, Düsseldorf 14:00 D: Veröffentlichung des Welt-Roboter-Reports 2016 Der Weltbranchenverband International Federation of Robotics (IFR) hat unter anderem untersucht, wie sich der Siegeszug von Industrie-Robotern in den Sektoren Automobil, Elektronik oder ganz neuen Einsatzfeldern bis 2019 fortsetzt. Welche Rolle spielt die Industrie 4.0 und was bedeutet der Roboterboom für die Arbeitswelt der Zukunft? Frankfurt 22:00 USA: Fed-Chefin Yellen Teilnahme via Video-Link am Kansas City Fed's Minority Bankers Forum B: Treffen des EU-Ministerrates für Wettbewerbsfähigkeit (bis 30.09.) F: 1. Pressetag vor Beginn des Internationalen Automobilsalons Paris

